مقدمة النشرة المسائية

وفي اليوم الأخير من المونديال ، العالم إستراح من السياسة وكذلك لبنان.

العيون على إمتداد العالم لا تزال شاخصة إلى المباراة النهائية، التي تجمع فرنسا وكرواتيا في مبارزة تاريخية لم تحسم نتائجها حتى اللحظة وان كان التقدم الفرنسي واضحاً بتسجيل أربعة أهداف مقابل هدفين لكرواتيا.

أما لبنان الذي ينقسمُ بين مؤيد للمنتخب الفرنسي , و آخر للكرواتي, فإنه ينتظرُ في المقابل نتائجَ المواجهةِ حول الحصص , والتي تؤخرُ إعلانَ التشكيلةِ الحكومية, فيما الرئيس المكلف سعد الحريري ماض في العمل لإعلان تأليف الحكومة , التي من شأنها أن تحافظَ على الاستقرار الامني والنقدي, مع تأكيد التمسك بصلاحيات الرئاسة الثالثة, وعدم التفريط بحقوق مختلِف الاطراف.

واليوم ايضاً، وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يده على الجرح فأكد أن في كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة، تداعياتٍ كبيرة وخسائر جسيمة في الاقتصاد بكل قطاعاته وفي ثقة الشعب بالمسؤولين.