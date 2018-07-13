مقدمة النشرة المسائية

الاستشفاء السياسي هو ما نحتاج اليه في هذه المرحلة.

التعبير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والدافع اليه على يبدو التعقيدات التي تواجه تشكيل الحكومة والتي دخل على خطها في ضوء لقاء الديمان الاخير والهادف الى تقريب وجهات النظر المتباعدة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

واذا كانت اللقاءات والتحركات التي يتولاها الرئيس المكلف سعد الحريري، تتلاحق، سعياً لانجاز التشكيلة الحكومية، فان زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه بري تفاؤله بامكانية اعلان التشكيلة؛ في وقت كان رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم يبدي ثقته بحكمة القادة والمسؤولين اللبنانيين، لتأليف الحكومة في اسرع وقت.

وفيما اللبنانيون يعملون على تذليل العقد التي تواجه تشكيل حكومتهم العتيدة وسط دعوات عربية الى الاسراع في التأليف، كانت ايران تطل برأسها من جديد في محاولة لاستعراض قوتها في مواجهة الضغوط الاميركية، فيهدد مستشار قائد الثورة الايرانية علي أكبر ولايتي الولايات المتحدة بأن الرد عليها سيكون في بعض الدول ومنها لبنان.