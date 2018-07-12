مقدمة النشرة المسائية

عنوان تشكيل الحكومة يختصر كل العناوين ، وله الاولوية المطلقة لدى الرئيس المكلف سعد الحريري ، وهو رأى أنه من حق أيّ مواطن أن يستغرب عدم الاتفاق على تأليف الحكومة، في الوقت الذي يرى فيه الكل سلبيات التأخير في التأليف.

وقال: الكل يتساءل ، متى يا ترى يتم تخريج التشكيلة الحكومية وإطلاق ورشة العمل لإنقاذ البلد؟

مصادر مطلعة على اتصالات التأليف قالت لتلفزيون المستقبل ان الامور لا تزال قيد التشاور وانه لا تقدم ملحوظ حتى هذه الساعة بانتظار المشاورات التي سيواصلها الرئيس الحريري خلال اليومين المقبلين.

المصادر نفسها اوضحت ان الرئيس المكلف سيتوج اتصالاته بزيارة القصر الجمهوري للاجتماع بالرئيس ميشال عون والتدوال معه في المستجدات الحكومية والسياسية.

الرئيس الحريري كان اكّد انه لن يستسلم ، وهذا هو الخيار الذي يَعمل عليه شخصيا، مبديا ثقة ًكبيرة جداً، بأنّ المجتمعَ السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات ، ليدرك أنّ مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة، يجب أن تتقدّم على كلّ اعتبار.