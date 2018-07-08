مقدمة النشرة المسائية

بماذا يمكن وصف واقع تفاهم معراب حالياً ؟ هل سقط بالضربة القاضية؟ ومن يتحمل مسؤولية سقوطه؟ هل يمكن إعادة الحياة اليه؟ كيف؟ وعبر من؟ ماذا عن السجال الحاد والمفتوح بين طرفي الإتفاق القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟ وما هي تأثيرات سقوط الإتفاق على العهد والواقع المسيحي وعلى عملية تشكيل الحكومة.

مصادر على صلة بعملية تشكيل الحكومة أبلغت تلفزيون المستقبل أنه مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات القليلة المقبلة من إجازته العائلية ، سيجدد إتصالاته لتأليف الحكومة و لتبريد الأجواء كما فعل سابقاً . و قالت المصادر إن الرئيس الحريري سيعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون لحلحلة العقد التي باتت سياسية بامتياز ، و لا علاقة لها بعملية تشكيل الحكومة بل هي بين قوى متصارعة على عدد من الأمور.

في شأن آخر, عاد مصطفى الحج دياب الى منزل ذويه بعد عملية خطف تعرض لها في سوريا يوم الرابع من الشهر الماضي ، لتستمر أكثر من شهر قبل أن تصل الى خواتيمها السعيدة.