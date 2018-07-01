مقدمة النشرة المسائية

يستمر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بحركة اتصالاته ومشاوراته الهادفة لتذليل العقبات أمام التأليف. وهو يلتقي عند التاسعة مساء رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط.

هو المكان نفسه التي احتضن اجتماع الرئيس الحريري مساء امس مع رؤساء الحكومات السابقين.

مصادرُ المجتمعين أكدت لتلفزيون المستقبل أن الأجواء ايجابية جدا بإتجاه تدعيم موقع رئاسة مجلس الوزراء والوقوف الى جانبِ الرئيس المكلف لإتمام مهمته، رافضةً التعرض لمقام الرئاسة الثالثة لأي إهتزاز خصوصا في مرحلة التكليف.

ومع الاستمرار في الحراك السياسي المتعلق بالتشكيل، تبرز العديد من الازمات التي تحتاج الى حكومةٍ فعالة لمواجهتها، وحصر تداعياتها: امتدادا من ازمة الاسكان الى مسألة النازحين، وصولا الى موضوع النفايات الذي يشهد اليوم فصلا اضافيا من فصوله في صيدا، إذ تكدست اكوام النفايات في شوارعها، بعد اقفال معمل المعالجة؛ فيما اعلنت بلدية صيدا حال الطوارىء في المدينة ومنطقتها.