مقدمة النشرة المسائية

الاجواء الايجابية تتعزز في مسار الاتصالات والمشاورات التي تسبق الاعلان عن التشكيلة الحكومية.

وفي ابرز تجلياتها ما قاله وزير الثقافة غطاس خوري بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، لافتا الى ان مبادراتٍ ستتم خلال اليومين المقبلين، املا ان تصب في مصلحة الاسراع في تشكيل الحكومة.

وعلى خط حلحلة عقدة تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة، توقعت مصادر مطلعة، زيارة قريبة لرئيس حزب القوات سمير جعجع الى قصر بعبدا، من دون ان تحدد موعداً لها. اما الحزب التقدمي الاشتراكي فأكد تمسكه بعدم التراجع عن تمثيل اللقاء الديمقراطي بثلاثة وزراء.

وفي بيت الوسط اجتماع ضم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رؤوساء الحكومات السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، واكد خلاله الجميع على اهمية التعاون مع الرئيس المكلف والتضامن على دعمه في مهمته لتأليف الحكومة، وما يلي التأليف من مسؤوليات.

اقليميا، فشلت المفاوضات بين روسيا وفصائل المعارضة في درعا، بعدما لم يقدم الضباط الروس اي مبادرة، وانما طالبوا باستسلام الجيش الحر لجيش النظام. وفور فشل المفاوضات، انفجر الوضع على جبهات درعا، وتم طرد ميليشيات الاسد من خمس بلدات وقرى في الريف الشرقي في حين تستمر المعارك لتحرير بلدات أخرى.