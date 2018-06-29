مقدمة النشرة المسائية

من جديد يعود قلب بيروت لينبض حبا للحياة هذا المساء باستضافة مهرجان (بياف) في ساحة النجمة حيث يقام الاحتفال الكبير برعاية وحضور الرئيس سعد الحريري ومشاركة شخصيات وفنانين من لبنان والعالم وسينقل تلفزيون المستقبل وقائع الاحتفال بعد هذه النشرة مباشرة على الهواء.

اما موضوع تشكيل الحكومة فهو موضع متابعة من قبل الرئيس المكلف وكذلك محور مواقف سياسية منها دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى الاسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية كذلك اعتبار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان العمليّة الدستوريّة التي تشكّل الحكومة بموجبها، يجب أن تتلاقى وتتكامل مع الإرادة الشعبية التي تجسّدت في صناديق الاقتراع، لا أن تكون وسيلة للقوطبة عليها او شلّها او تقييدها.

واليوم لفت الانتباه الحركة المسرحية للنائب اسامة سعد والتي اسفرت عن اقفال معمل النفايات في المدينة بعد اعتدائه مع مناصريه على موظفي المعمل مما يؤدي الى تراكم النفايات في شوارع صيدا ليبدو الانجاز الاول لاسامة سعد كنائب.