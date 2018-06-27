مقدمة النشرة المسائية

الاجواء ايجابية بموضوع تشكيل الحكومة، هذا ما عكسه اتصال الرئيس المكلف سعد الحريري هذا الصباح برئيس الجمهورية ميشال عون، والذي تم خلاله الاتفاق على زيارة يقوم بها الرئيس الحريري غدا الى القصر الجمهوري، لمتابعة التشاور بمستجدات تأليف الحكومة.

هذه الاجواء الايجابية ايضا انعكست خلال لقاء الرئيس عون بالوزير ملحم رياشي موفدا من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. مصادر مطلعة وصفت اجواء الاجتماع بالممتازة، وقالت لتلفزيون المستقبل ان عون سيبحث مع الحريري غدا حصة القوات اللبنانية كما يجب، وان الجو ايجابي جدا.

واليوم وفي جولة للمستقبل في بعلبك، عبّر اهالي مدينة الشمس عن ارتياحهم للاجراءات الامنية، التي بدأها الجيش اللبناني والقوى الامنية، وسنعرض تقريرا مفصلا عن روايات للاهالي عما كان يحل بهم، وكذلك عن عمليات التهريب على الحدود اللبنانية السورية.

كما سنكون مع شهادات ومشاهدات أكثر من بعلبك الليلة في تمام التاسعة والنصف مساء، خلال برنامج انترفيوز، الذي سيفتح ايضا ملف التهريب عند الحدود السورية اللبنانية، وستتخلله مداخلة للوزير غازي زعيترتناول فيها واقع بعلبك ورد خلالها على كلام جميل السيد.؟

اما المفاجأة المدوية فأتت من روسيا حيث فكفكت الارادة الكورية الماكينات الالمانية واخرجت بطل العالم لاربع مرات من الدور الاول للمرة الاولى منذ 88 عاما .