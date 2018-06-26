مقدمة النشرة المسائية

تشكيل الحكومة يستمر الشغل الشاغل ، وإن كانت المواقف العالية السقف قد بدأت تطفو على السطح ، وسط إجماع كافة القوى السياسية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة قادرةٍ على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية. وإذا كانت الاتصالات واللقاءات الهادفة إلى تبريد الاجواء قد تتلاحق للتخفيف من وتيرةِ السجالات ؛ فإنّ كتلة المستقبل النيابية دَعت اليوم القوى السياسية كافة الى التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف ، مؤكدة انّ مهمّة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية ، كما أكدت الكتلة انها تتطلع الى الدور المحوري للرئيس ميشال عون في الخروج من دائرةِ الترقب والانتظار .

موقف كتلة المستقبل أعقبه موقف عن رئاسة الجمهورية قالت فيه إن رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة إستناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور ، وأن الرئيس لم يتدخل في آلية التشكيل ، الا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف.

أمنيا العيون شاخصة الى الاجراءات الامنية في منطقة بعلبك الهرمل.وفي هذا السياق تفقّد قائد الجيش بالنيابة الوحدات العسكرية المنتشرة ، مؤكدا أنّ منطقة بعلبك – الهرمل هي كأي منطقة لبنانية تحت سيادة الدولة وسلطة القانون، وأن لا خطط أمنية استثنائية فيها بل تفعيل للإجراءات والتدابير المتّخذة.