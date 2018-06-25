مقدمة النشرة المسائية

محركات الرئيس المكلف سعد الحريري تعمل بكامل قوتها مع جميع الافرقاء السياسيين للوصول الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، وسيكون للرئيس الحريري هذا المساء، مشاورات تتعلق بالحكومة ولكن يبقى على القوى السياسية التجاوب وتحمل مسؤولياتها في تسهيل عملية التشكيل عبر التواضع بالمطالب.

الرئيس الحريري كان قد اكد من السراي الكبير أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعا، موزعة على كافة القطاعات وتخلق فرص عمل بالآلاف.

الى ذلك، يحتفل لبنان باليوم العالمي لمكافحة المخدرات من خلال سلسلة نشاطات توعوية ورفع الاعلام البيضاء تحت العلم اللبناني وهي تحمل عبارة لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان. وعلم تلفزيون “المستقبل” أن بلدية بيروت ستبحث الخميس امكانية انشاء أول مصح في العاصمة لمعالجة المدمنين. وسنعرض في النشرة تقريرا عن حالات لمدمنين.

اقليميا، اعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، عن مقتل ثمانية عناصر من “حزب الله” بينهم قائد ميداني في منطقة عقبة مران في صعدة.

اقليميا ايضاً، واصلت العملة الايرانية انحدارها امام الدولار الاميركي، وهو ما ادى الى قيام سلسلة تظاهرات في مختلف المدن الايرانية لا سيما العاصمة طهران.