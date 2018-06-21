مقدمة النشرة المسائية

رسم الرئيس المكلف سعد الحريري مسار تأليف حكومته الجديدة، كاشفا انه حين تكون التشكيلة جاهزة سيلتقي رئيس الجمهورية وربما يكون ذلك غدا، وأكد ان لا عقدَ خارجية بل هناك عقد داخلية قابلة للحل.

الرئيس الحريري وفور عودته من اجازة عائلية، إلتقى مجموعة من ممثلي القوى السياسية، وقال ردا على سؤال إنه ذهب إلى السعودية، وهم حريصون على إنجاز الحكومة الأمس قبل اليوم، وأي كلام خلاف ذلك هو غير صحيح.

الرئيس المكلف اجرى مساء مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل محادثات في السراي الكبير، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.