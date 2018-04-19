مقدمة النشرة المسائية

اقليم الخروب اقليم العز والكرامة كان على موعد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي انطلق في جولته بدءا من كترمايا مرورا بمزبود وشحيم وصولا الى داريا فبرجا حيث المهرجان المركزي لتيار المستقبل.

الرئيس الحريري أكد مخاطبا اهالي الاقليم بأن محطة الانتخابات في ٦ أيار منعطف بين طريقين إما تصحيح مسار الدولة الاقتصادي والإداري والتشريعي أو استمرار الدوران بالمجهول.

وأعلن الرئيس الحريري انه مرشح برجا عن كل لبنان. وقال مطالب برجا وحقوق برجا السياسية والإنمائية والخدماتية أمانة عند تيار المستقبل و اكد أن تيار رفيق الحريري غير قابل للكسر أو الحصار أو الإلغاء لا في الإقليم ولا في غير الإقليم.

أضاف الرئيس الحريري يستطيعون أن يجمعوا كل عدة الشغل من أيام عنجر والمخابرات السورية، ويستطيعون أن يضيفوا إليها كل أحزاب الممانعة وفروعها المسلحة، لكنهم لا يستطيعون أن يخطفوا قرار إقليم الخروب من أهل الإقليم ومن تاريخ المنطقة. وكذلك لا يستطيعون أن يسلموا قرار الإقليم لأشخاص باعوا أمن رفيق الحريري وسلامته لمخابرات بشار الأسد.

انتخابيا ايضا، وفي غمرة المحاولات المكشوفة لتشويه الحقائق كلام لاقلام وصفها الوزير السابق محمد الصفدي بالمأجورة للاساءة الى العلاقة بينه وبين الرئيس الحريري.

الوزيرالصفدي وصف ما نشر بالسخيف فيما اكدت مصادر تيار المستقبل ان ما قيل عن عتب من الرئيس الحريري على الوزير الصفدي هو محض افتراء نابع من مخيلة مريضة.