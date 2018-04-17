مقدمة النشرة المسائية

لانها سيدة العواصم، ولان لأهلها معزة خاصة في قلب الرئيس الشهيد، وفي قلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجه الرئيس سعد الحريري خلال مأدبة غداء على شرف رجال الدين والعلماء والمشايخ؛ تقدمهَّمُ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجّه نداء الى الحاضرين دعاهم فيه الى التضامن لحماية هوية بيروت وقرارها السياسي والوطني؛ من خلال دعوةِ أهلها، لرفع نسبة الاقتراع الى الحد الاقصى، وقطع الطريق امام كل محاولة لوضع اليد على العاصمة، وممثليها.

الرئيس الحريري اشار الى ان هناك من يلجأ للالتفاف على قواعد النأي بالنفس ويستخدم المنابر الانتخابية والاعلامية وسيلة للتهجم على الاشقاء العرب الامر الذي نصنفه في خانة الاساءة المباشرة لمصالح لبنان وتجاوز حدود الاجماع الوطني في المحافظة على علاقات لبنان مع الدول العربية.وفي هذا السياق ياتي استقبال الرئيس الحريري؛ سفيرَ دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي، بعد مسلسل الافتراء الذي تولته جريدة حزب الله في لبنان، بحق الامارات وسفيرها في بيروت.

الرئيس الحريري عاد الى قريطم، حيث دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في لقاءٍ عائلي مؤثر مع جيران قريطم سنبثه كاملا في تمام التاسعة والنصف هذا المساء.

في هذا الوقت، يواصل تلفزيون المستقبل رصد محاولة عودة نظام الوصاية السوري من خلال عدد من اللوائح الانتخابية، بدءاً من الشمال، مرورا ببيروت وصيدا والشوف، وصولا الى البقاع، في مواجهة لوائح المستقبل.