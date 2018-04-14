مقدمة النشرة المسائية

ساعات الفجرالاولى، حملت الى سوريا حمماً وصواريخ، عبر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الاميركي بالتعاون مع طائرات تابعة للقوات الجوية البريطانية والفرنسية، ردا على استخدام نظام الاسد للاسلحة الكيماوية في دوما.

وفيما تباينت ردود الفعل على الضربة التي استهدفت مواقع تابعة للنظام في دمشق وحمص، التأم مجلس الامن الدولي في جلسة طارئة بطلب من روسيا لمناقشة تداعيات الضربة، وطرحت موسكو على اعضاء المجلس مشروع قرار يطالب بالتنديد.

وما استفاقت عليه سوريا من غارات ستكون تداعياتها غدا على طاولة القمة العربية الـ29 في السعودية، والتي يشارك فيها لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري.

وفي الداخل أيضا، وكما على امتداد العالم تباينت الآراء من الضربة. رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أنّ ما حصل في سوريا لا يساهم في ايجاد حل سياسي للازمة السورية؛ مشيرا إلى أنّ الحوار حاجة ضرورية لوقف التدهور.

أما “حزب الله”، فجدد وقوفه الى جانب نظام الاسد فيما اكد تيار “المستقبل” أنّه لن يضع نفسه في موقع التأييد أو التهليل لضرب أية عاصمة عربية مهما تعددت الاسباب الإنسانية الموجبة لذلك.

وقال إنّه لا يمكنه أن يتخذ من هذا الموقف سبباً لتغطية المجازر المريعة التي أقدم عليها بشار الأسد وحلفاؤه الدوليون والاقليميون.

وفي بيان تيار “المستقبل” أنه يتطلع لأن تشكل الاحداث الأخيرة، منعطفاً في تاريخ الحرب السورية، وأن يصحو المجتمع الدولي على مبادرة جدية، تفتح آفاق الحل السياسي وتسحب كل التشكيلات العسكرية والمسلحة التي شرعوا أمامها أبواب المشاركة في تأجيج الحريق السوري.

انتخابيا، استمرت التحضيرات وتلاحقت مواقف المرشحين، فيما جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوته لاهالي بيروت للاقتراع بكثافة في السادس من أيار لمنع اختراق قرار العاصمة ومصادرته، في وقت كانت القراءات تتوالى لمعاني الجولة التي قام بها الرئيس الحريري في مرجعيون وراشيا وشبعا وبلدات العرقوب حيث استُقبل بحفاوة لافتة، مؤكدا ان الدولة سترعى احتياجات الناس، وان زمن غياب الدولة قد انتهى.