مقدمة النشرة المسائية

ما قالته المندوبة الاميركية في مجلس الأمن من أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإجراءات المحتملة في سوريا إلى جانب ما تشهده اروقة المنظمة الدولية من لقاءات واتصالات بين قادة العالم، كل ذلك يلقي المزيد من الضبابية حول مشهد الرد الأميركي والدولي المرتقب على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في دوما.

محليا، البارز جولة جنوبية تاريخية لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بدأت من جديدة مرجعيون، مرورا بحاصبيا، وصولا الى شبعا وبلدات العرقوب، مؤكدا أن الدولة هي المسؤولة عن مواطنيها والجيش مسؤول عن حماية كل المواطنين. الرئيس الحريري كأول رئيس حكومة يزور شبعا والعرقوب، أكد أن مشروعنا هو الدولة والنهوض بها لخدمة كل اللبنانيين في كل لبنان لأن برنامجنا واحد وهو الوطن والدولة والعيش المشترك والاعتدال، مضيفا أن زمن الإهمال لمنطقة شبعا وقرى العرقوب قد انتهى، مشددا على أن الدولة بكل مؤسساتها ستكون موجودة لتقديم الخدمات وأن الجيش اللبناني هو العنوان الأهم لحماية الناس ولدور الدولة.

في التحركات الخارجية، يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري غدا الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في الظهران على رأس وفد يضم عدد من الوزراء .

الرئيس عون يلقي كلمة لبنان في القمة يتناول فيها المستجدات في المنطقة إلى قضية النازحين السوريين وما يتحمله لبنان من أعباء مالية واقتصادية.