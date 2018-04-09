مقدمة النشرة المسائية

على الرغم من الانظار المشدودة الى تطورات الحدث الانتخابي في ضوء المواقف واللقاءات المتعددة وفي اكثر من منطقة فان الوضع السوري بعد مجزرة دوما والغارة الاسرائيلية التي استهدفت فجرا مطار t4 سيطرت على الاهتمامات .

الغارة التي ادت الى مقتل العشرات من بينهم ايرانيين، اكدت حصولها وزارة الدفاع الروسية معلنة أن طائرتين اسرائيليتن نفذتاها بـثمانية صورايخ من دون ان تدخل الاجواء السورية فيما نقلت شبكة إن بى سى نيوز عن مسؤولين اميركيين قولهما ان إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالهجمات الصاروخية

الاجواء المشحونة الناتجة عن الغارة وما رافقها من ردودِ فعل، ترافقت مع اجتماع للرئيس الاميركي دوناد ترامب مع القادة العسكريين للنظر في خِيارات الرد بعد الهجوم الكيماوي في دوما. واكد في خلاله، انه سيتخذ قرارات مهمة بشان سوريا في الساعات المقبلة. اما مجلس الأمن الدولي فسيعقد جلسة تنتظر من خلالها باريس وواشنطن ولندن إدانة نظام الاسد لاستخدامه المتكرر للسلاح الكيماوي.

انتخابيا جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوته اهالي بيروت للاقتراع بكثافة. واوضح ان هناك لائحتين تتنافسان في بيروت لائحة المستقبل ولائحة حزب الله محذرا من ان هناك لوائح تترشح في بيروت وهي تحمل زورا راية الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري وهدفها الحقيقي تشتيت أصوات الناخبين لصالح لائحة حزب الله.