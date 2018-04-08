مقدمة النشرة المسائية

هناك من يحاول خطف هذه الانتخابات منكم، لكن ذلك لن يحصل، و”السما زرقا”… هكذا خاطب الرئيس سعد الحريري البيروتيين، خلال لقائه حشداً من أبناء العاصمة، داعياً إياهم إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات من أجل رفع الحاصل الانتخابي وكي لا نسمح لأحد بأن يأخذ قرار بيروت من أهلها في هذه الانتخابات المصيرية.

وكشف الرئيس الحريري لهم أنّه سيكون لبيروت وأهلها حصة كبيرة من مشاريع مؤتمر “سيدر”، وأنّه سيعيدها إلى مجدها وأكثر إن شاء الله.

أصداء مؤتمر سيدر في باريس دعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه أنّ لبنان يواجه تحديات لا تعد ولا تحصى، بما فيها التدفق غير المسبوق للاجئين، والأثر المدمر لإيران وحزب الله، وفي المقابل أكد أنّه كما نرى من نجاح المؤتمر، فإنّ لبنان يتمتع بإمكانيات هائلة وله كثير من الأصدقاء، وتحت قيادة الرئيس الحريري، يعالج هذه القضايا.

ترامب نفسه أعلن موقفاً جديداً من إجرام طاغية الشام، وأعلن أنّه سيكون هناك ثمن باهظ للهجوم بالأسلحة الكيمياوية على المدنيين في سوريا، وذلك بعدمت تأكد مقتل العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، بهجوم كيمياوي في دوما نفذته فصائل الأسد، وذلك بعد تحذير من “شيء كبير” أعلنه صحافي قريب من إيران والأسد.