مقدمة النشرة المسائية

في سبت النور الذي يسبق عيد القيامة عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، رحلات جوية من العديد من الدول لإحضار النار المقدسة للتبرّك بها وسط إحتفالات حاشدة.

ومن المنتظر أن تصل الشعلة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد نصف ساعة من الآن، ويتم نقلها إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة حيث يستقبلها متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عوده.

وفي ظل الإحتفالات التي تسبق عيد الفصح بقي لبنان الرسمي منشغلا بتداعيات النجاح الذي حققه مؤتمر سدر في باريس. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن التزام فرنسا بالمؤتمر كان كبيرا، معتبراً أن الأهمَ من المؤتمر و ما حققه من مبالغ، هو الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد. أضاف أن البلد لا يمكنه أن يستمر بالطريقة نفسِها التي نعمل فيها حاليا داعيا الى إتخاذ قرارات جريئة لكي نحسن طريقة العمل في البلد. الرئيس الحريري وفي كلمة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة الاغترابية في باريس، دعا اللبنانيين المنتشرين في العالم للخروج من الطائفية والمذهبية.

إقليميا، وبعد تعثر الاتفاق بين روسيا والمعارضة السورية لاخراج مقاتلي جيش الاسلام، صعدت قوات النظام قصفها لدوما بمختلف انواع الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا، حاصدة عشرات القتلى والجرحى.

أما دوليا، فبرزت مساء الانباء عن عملية دهس حشد من المواطنين في مدينة مونستر الالمانية ما ادى الى مقتل أربعة اشخاص، واصابة العشرات، وفق وزارة الداخلية الالمانية، في وقت لم تستبعد الشرطة الالمانية فرضية العمل الارهابي.