مقدمة النشرة المسائية

بين الترقب لنتائجه وتحضيرات الحكومة المواكبة على مدى الاشهر والاسابيع الماضية، ينطلق غدا في العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر “سيدر” بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وممثلين عن أكثر من خمسين دولة ومنظمة وهيئة دولية وعربية.

وبانتظار ما قد تحمله كلمة الرئيس الحريري، وكلمة الرئيس الفرنسي، وما قد تشهده فعاليات المؤتمر، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تابع التحضيرات لمؤتمر “سيدر” وبروكسل، أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كاردل رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية، واعتبارها عملا حربيا.

وعلى وقع الامال المعقودة على المؤتمرات، فإن الاجواء الانتخابية تزداد حدة في معظم الدوائر الانتخابية، كان لافتا تأكيد النائب خالد الضاهر ان اللواء أشرف ريفي لا يسعى الى وحدة الصف، بل يهدف الى تحقيق مكاسب شخصية، في وقت عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي اجتماعا استثنائيا بحث الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل.