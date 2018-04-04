مقدمة النشرة المسائية

“إذا كانت كل الجهات المحلية إنتخابات”، إنطلاقاً من التصريحات والمواقف السياسية، فإن لبنان نفسه سيحتل بعد يومين حدثاً خارجياً دولياً ، يتمثل بمؤتمر سادر، والذي يأتي في سياق مؤتمرات الدعم للبنان.

المؤتمر المرتقب سيشارك فيه أكثر من خمسين دولة ومنظمة دولية إلى جانب عدد من الدول الخليجية والعربية.

وفيما لبنان الرسمي يراهن على المؤتمر لتمويل عدد من المشاريع من كهرباء ومياه وأوتوسترادات، وإلى تأمين فرص عمل للشباب اللبناني، رأت كتلة المستقبل النيابية أن إنعقاد مؤتمر سادر من شأنه أن يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان، و سيحسن مستويات ونوعية عيش اللبنانيين بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية.

وفيما يستعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمغادرة الى باريس على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر سادر، فقد ترأس اليوم جلسة لمجلس الوزراء كان البارز فيه النقاش في الشأن الإنتخابي، عبر تصويت المغتربين.

الجلسة تخللها تخوف الوزير مروان حمادة من تزوير نتائج إنتخابات المغتربين، و تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الانتخابات ستكون مضبوطة، وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات، فيما دعا وزير الخارجية جبران باسيل الى وقف حفلة التشكيك في إنتخاب المغتربين.

إنتخابياً أيضاً، تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ثغرات في قانون الانتخاب وقال إن هناك حاجة لتطويره.

ونقل نواب لقاء الاربعاء عن الرئيس بري أنه سيصوّت للحريري كرئيس للحكومة.