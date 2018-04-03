مقدمة النشرة المسائية

بعدما أطلق مناصرو حزب الله النار على سائق الشيخ عباس الجوهري في البقاع، بدأ مسلسل الترهيب في الجنوب، وتحديدا في صيدا، حيث سرب، عن عمد أو عن غير قصد، تسجيلا صوتيا قيل انه لاجتماع بين مسؤول في التيار الوطني الحر ووفد من حزب الله برئاسة زيد ضاهر، قيل فيه كلام إنها ستقطع يد كل من يصوت للنائب بهية الحريري في الانتخابات النيابية.

ومن البقاع والجنوب إلى الشمال، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالاسئلة عن المرشح بدر عيد على لائحة الوزير السابق اشرف ريفي، ونشر ناشطون سلسلة تدوينات لعيد من صفحاته المؤيدة لنظام بشار الأسد ولقتل الشعب السوري وتشريده.

ومن الشمال إلى بكركي، حيث زار الرئيس سعد الحريري البطريرك الراعي، وطمأن إلى الاستقرار النقدي والمالي، ووعد بأن يكون مؤتمر سيدر، بوابةً لخلق فرص عمل للشباب ليبقوا في البلد. الرئيس الحريري رعى هذا المساء حفل إطلاق مجلس بلدية بيروت اسم “جادة الملك سلمان بن عبد العزيز” على الطريق الممتدّ من ميناء الحصن إلى الزيتون باي، وتحول الحفل الى تظاهرة محبة للملكة، شاركت فيها شخصيات سياسية وروحية واجتماعية.