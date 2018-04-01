مقدمة النشرة المسائية

فصح مجيد اعاده الله على جميع اللبنانيين بالخير.

فالطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي احتفلت بعيد الفصح.

وقد شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في قداس عيد الفصح في بكركي، داعيا بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، كي تكون المواقف السياسية موحدة حول ما يجري في فلسطين.

انتخابيا، 5 اسابيع تفصل اللبنانيين عن اليوم الكبير في السادس من ايار يوم الانتخابات النيابية في كل لبنان، حيث سيتوجه اللبنانيون الى صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم في المجلس النيابي.

الرئيس سعد الحريري دعا من دارة الرئيس سلام الجميع، الى التصويت بكثافة. وخص اهالي بيروت بالدعوة لكي تصل نسبة مشاركتهم في الاقتراع هذه المرة الى خمسة وسبعين بالمئة لتكون رسالتُهم واضحة: ممنوع على احد ان يقترب من العاصمة.

وفي تطور بارز، لفتت زيارة القائم بالاعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري هذا المساء الى كليمنصو، حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وقال بيان عن الاشتراكي ان البحث تناول التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.