مقدمة النشرة المسائية

في سبت النور وقبل ساعات من عيد القيامة، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتمنى، في رسالة الفصح، ان تتوقّف الحروب في سوريا و​فلسطين والعراق واليمن، آملا ان يوطد فيها السلام الشامل، مشيرا الى أن ​لبنان بحاجة الى قيامة في مؤسساته. ورأى الراعي ان انقاذ الوحدة الوطنية يستوجب العمل على اصلاح الدولة وجعلها دولة حق وقانون، معتبرا ان المؤتمرات الدولية التي تنعقد هي علامة رجاء ترتسم في سماء لبنان.

انتخابيا، اعلن تيار “المستقبل” لائحة “المستقبل للبقاع الغربي وراشيا”، بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وآلاف البقاعيين .

وفي الاحتفال الحاشد، اكد الرئيس الحريري أن قرار البقاع باق لأهل البقاع وليس لأزلام الوصاية وأزلام زمن المخابرات في عنجر.

وقال: “طويلة على رقبة أي شخص أو أي لائحة أن تخطف قراركم”. ورأى ان كلمة البقاعيين في السادس من أيار لن تكون فقط مع سعد الحريري وتيار “المستقبل” بل ستكون من أجل حماية مستقبل اولاد البقاع ولمنع تسليم المنطقة إلى ناس يصفقون لقصف أطفال سوريا وذبح شعبها وتشريد أهلها.

وأكد ان زمن رفيق الحريري انتشل لبنان من الخراب والدولة من الخراب وأعاده إلى خريطة العالم، ونحن مستمرون على طريق رفيق الحريري.

امنيا، برز اليوم خبر سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية محملة باربعة صواريخ ما بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت في قضاء بنت جبيل. وقال بيان عن قيادة الجيش ان الطائرة فجرها العدو الاسرائيلي في المكان الذي سقطت فيه.