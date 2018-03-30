مقدمة النشرة المسائية

في الجمعة العظيمة التي تسبق عيد الفصح عند المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، عمت رتب دفن المسيح المناطق اللبنانية، وفيما دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته إلى التذكر أنه من كل ألم يولد أمر إيجابي، فإنّ اللبنانيين أملوا في أن يحمل إقرار موازنة العام 2018 بعد سياق من الأخذ والرد، إنتظاماً مالياً، وسياسة إقتصادية من شأنها أن تعيد النمو الإقتصادي للبلاد.

إنتخابياً، فإن بلدات البقاع على موعد غداً مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لإعلان لائحة “مستقبل البقاع الغربي وراشيا” من “مجمع عَميري” في بلدة الروضة. وقد إستكملت ماكينة تيار المستقبل الاستعدادات اللوجستية وكل ما يتعلق بتنظيم المهرجان.

إقليمياً، وفي يوم الارض، تقاطر عشرات آلاف الفلسطينيين في مسيرات غضب في قطاع غزة، حيث أدوا صلاة الجمعة ونصبوا الخيام التي سيمكثون فيها طوال ستة أسابيع حتى يوم النكبة في الرابع عشر من أيار المقبل.

مسيرات الغضب نفسها إنطلقت في الضفة الغربية المحتلة لتواجهها قوات الاحتلال بإطلاق النار على المتظاهرين الذين واجهوا الجيش الاسرائيلي باللحم الحي.