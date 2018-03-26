مقدمة النشرة المسائية

هو يوم بإمتياز لتسجيل اللوائح الانتخابية رسميا في وزارة الداخلية، حيث تنتهي المهلة بعد أربع ساعات ونصف الساعة من الآن. وقد شهد اليوم الأخير تسجيل إثنتين وأربعين لائحة، ليرتفع عدد اللوائح المسجلة حتى السابعة من هذا المساء إلى ثلاث وسبعين لائحة.

تسجيل اللوائح ترافق مع إنتهاء المفاوضات بين القوى السياسية، كما ترافق مع إنسحابات لا سيما من دائرة بعلبك الهرمل, لصالح اللائحة المدعومة من تيار المستقبل، بعدما شهدت إحتفالات إعلان لوائح التيار في عكار وطرابلس المنية الضنية مشاركة شعبية كثيفة غير مسبوقة.

اللافتُ في اللوائح حتى الآن؛ أن مناطق نفوذ تيار المستقبل شهدت العدد الأكبر، ففي دائرة بيروت الثانية تم تسجيل تسع لوائح، وفي دائرة طرابلس المنية الضنية ثماني لوائح، مقابل لائحتين فقط في دائرة صور الزهراني، وأربع لوائح في دائرة النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا، حيث نفوذ حركة أمل وحزب الله.

اقتصاديا انهت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع الموازنة واحالته الى الهيئة العامة التي حدد الرئيس نبيه بري يومي الاربعاء والخميس المقبلين, موعدا لها, لمناقشتها, مما يعني ان لبنان سيشارك في مؤتمر باريس في السادس من الشهر المقبل, بعد اقرار الموازنة.

اقليميا؛ اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان اطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية؛ محل ادانة كل العاملين على وقف الحرب في اليمن وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وبذل الجهود لمنع تفاقم الاوضاع، والتكامل مع الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.