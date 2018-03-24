مقدمة النشرة المسائية

عكار زرقاء، كانت وما زالت وستبقى. هي خزان الوفاء لتيار المستقبل، والخرزة الزرقاء التي تحمي بيروت وصيدا وكل لبنان.

ويومَ ولادة اللوائح في مختلف المناطق والدوائر من الشمال الى الجبل والبقاع والجنوب، قبل اليوم الأخير، الاثنين، الذي سيشهد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية رسميا في وزارة الداخلية، كان اللقاءُ الاكثر تعبيرا عن حرارة أهالي الشمال ، تجاه الرئيس سعد الحريري.

الآلاف كانوا في استقبال الرئيس الحريري خلال اعلان لائحة المستقبل لعكار. الآلاف جددوا العهد ووعدوا بانتخاب الخرزة الزرقاء داخل صناديق الاقتراع، لحماية مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو حماية لبنان. وترك الرئيس الخيار للناخبين، قائلا لهم: الخيار في هذه الانتخابات سيكون سهلا: فإما استقرار وأمان وحركة اقتصادية وفرص عمل، أو لا سمح الله خراب وكوابيس اقتصادية واجتماعية. وهذا الخيار، لا أحد يتخذه إلا أنتم. أنتم شخصيا.

وسأل الرئيس الحريري: هل عاد بشار يعمل على خط تشكيل اللوائح؟ وحزب الله يتولى هذه المهمة؟ هنا في عكار هناك لائحة، وفي طرابلس لائحة، وحلفاء للوصاية والحزب؟ وأيضا في بيروت والبقاع الأمر نفسه؟ معركتنا مع هذه اللوائح. معركتنا أن لا نسمح للوصاية أن تمد يدها من جديد إلى عكار وطرابلس والشمال. معركتنا أن نخوض انتخابات لا تُسلّم قرار منطقتنا للوصاية وحلفاء الوصاية. لوائح تيار المستقبل اتخذت هذا القرار، على مستوى كل لبنان.