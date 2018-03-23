مقدمة النشرة المسائية

العد العكسي لإقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ليل الإثنين – الثلاثاء انطلق لتتواصل اليوم مسيرة اعلان اللوائح، وليعلن تيار “المستقبل” لائحة بيروت الثانية، وليؤكد رئيس مجلس الوزراء من بيت الوسط أنه في زمن الانتخابات تُرمى الوعود على اللبنانيين من كل الجهات لكن السماء الزرقاء لا تمطر وعودا وكلاما.

سجل السماء الزرقاء مليء بالعمل والإنجازات والخدمات، ومليء بالمشاريع والنمو في كل زاوية من زوايا العاصمة، وفي كل منطقة من لبنان.

وأكد الرئيس الحريري أنه في سوق المزايدات، هناك كلام كثير وكذب كثير.

وقال: “ليسموا شخصا واحدا عمّر حجرا أو فتح طريقا أو حفر نفقا أو بنى مدرسة أو فتح مستشفى غير رفيق الحريري ورجال رفيق الحريري في بيروت”. كلام الرئيس الحريري يسبق ايضا اعلان “المستقبل” غدا لائحته في عكار، والأحد في طرابلس.

وفي بعلبك-الهرمل، يعلن “المستقبل” و”القوات” لائحة الكرامة والانماء غدا من بلدة ايعات.

وبالتزامن مع التحضيرات الانتخابية، سجل كلام لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ميشال عون ابلغه ان البلد مفلس وأنه على من سيدخلون المجلس النيابي وفق البطريرك الراعي أن يعلموا أن الأمر ليس نزهة بل عليهم أن يتحملوا مسؤولية بلد في حال الخطر.

وليس بعيدا عن الشان الانتخابي وفي ظل ما يواجه حزب الله من نقمة شعبية في بعلبك الهرمل جراء الحرمان وامتعاض الناس من المرشحين المفروضين من قبل الحزب، اطلق سراح المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل المعارض لحزب الله الشيخ ​عباس الجوهري​ بعد ساعات على توقيفه من قبل الامن العام على خلفية مذكرة توقيف غيابية.

وقد لاقى التوقيف موجة رفض مع توجيه اصابه الاتهام لحزب الله الساعي لإسكات الأصوات المعارضة في بعلبك الهرمل الممتعضة من اغراق شبابها بحروب المنطقة وازدياد عدد الضحايا بفعل تورط الحزب في الساحات العربية وغياب الانماء وارتفاع معدل البطالة.