مقدمة النشرة المسائية

غدا أول الغيث للوائح الزرقاء، غدا يعلن الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط بعد الظهر لائحة تيار المستقبل لدائرة بيروت الثانية، وبعد غد السبت يعلن لائحة عكار، والأحد لائحة طرابلس المنية الضنية.

وبانتظار اقفال باب تسجيل اللوائح، فإن تيمور جنبلاط سجل رسميا لائحة المصالحة لدائرة الشوف عاليه بالتحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية، كذلك تواصلت عملية انسحاب عدد من المرشحين من بيت الوسط ووضع ترشيحاتٍ اخرى في تصرف الرئيس الحريري.

أما في دائرة جزين صيدا، فقد عُلم أن تيار المستقبل حسم خياره بخوض المعركة الانتخابية بمفرده، متحالفا مع مستقلين وفق ما اعلنت النائب بهية الحريري.

وعلم تلفزيون المستقبل ان لائحة المستقبل ستكون مكتملة، وهي ستضم النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الدين عن المقعدين السنيين في صيدا.

وفي جزين عن المقعدين المارونيين امين ادمون رزق والعميد المتقاعد صلاح جبران وعن المقعد الكاثوليكي الدكتور روبير خوري.

وهذا المساء، برز تطور تمثل بتوقيف الشيخ عباس الجوهري واحالته الى النيابة العامة في جبل لبنان، ‏وحمل المكتب الاعلامي للجوهري المسؤولية لحزب الله، بهدف اخراجه من السباق الانتخابي في دائرة بعلبك الهرمل.