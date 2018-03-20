مقدمة النشرة المسائية

على بعد يومين من انتهاء مدّةِ العودة عن الترشّح، كرّت سُبحة الانسحابات أو العزوف عن الترشح لخوض الاستحقاق النيابي.

هو الاستحقاق الذي يستحوذ على عقول اللبنانيين، واهتماماتهم، يشهد يوميا على مفاجآت من مختلف الانواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

ومع تقدم الساعات، تستمر المفاوضات بين مختلف القوى لحسم التحالفات التي ستخوض الانتخابات على اساسها.

ولعلّ اللافت اليوم اعلانُ النائب خالد الضاهر من بيت الوسط، وعقب لقائِه الرئيس سعد الحريري عزوفـَه عن الترشّح للانتخابات لصالح لائحة تيار المستقبل في عكار.

الضاهر الذي أكد الوقوفَ إلى جانبِ الرئيس الحريري لحماية لبنان، ولكي يكون قويا ويشكّل كتلة تبقى أكبر كتلة في البلاد.

هو الرئيس الحريري الساعي لتحصين لبنان أكد خلال رعايته منتدى المال والاعمال وجود نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وان مؤتمر سيدر هو خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة.

والى المكتب البيضاوي في واشنطن، حيث حل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ضيفا على الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فكان تأكيد ضرورة مكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله، وكذلك تعزيز التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.