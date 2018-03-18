مقدمة النشرة المسائية

أحد إنتخابي بامتياز. إعلان لوائح وإنفراط تحالفات، وإنعقاد تحالفات أخرى…

لكن اللافت كان الإنتقاد الذي وجهه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لتيار المستقبل وشعاراته، قبل أن يرد عليه مرشح المستقبل عن المقعد الماروني في طرابلس جورج بكاسيني قائلاً: شكراً دولة الرئيس معالي وزير الصحة، أكدت المؤكد. وأكيد “صار بدا” خرزة زرقا لصد ….. شو قولك؟ فهمك كفاية أو بدك توضيح؟.

ومن قلب طريق الجديدة وخلال رعايته حفل تخريج دورة الإطفائيين المتمرنين في الملعب البلدي، قال الرئيس سعد الحريري إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري علمَنا كيف نكون حراس البلد، كيف نطفئ الحرائق ولا نشعلُهَا. علمنا أننا حراس القانون والنظام، ونحن حراس الدولة والشرعية والمؤسسات، حراس إتفاق الطائف، حراس العروبة والاعتدال. هذا دورنا، وهذا دور بيروت.

أما حزب الله الذي بدأ يتهم خصومه بالعمالة لدى داعش والنصرة فقد بدأت بيئته الحاضنة، خصوصاً في بعلبك الهرمل، ترفض التخوين وتركز الإعتراض على مرشحيه وعلى هزالة إنجازات النواب، في حين تحاول قيادة الحزب تصوير الخلاف على أنه حول الخيارات الكبرى.