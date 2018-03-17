مقدمة النشرة المسائية

هدير الماكينات الانتخابية يضج في مختلف المناطق اللبنانية والتحالفات بدأت تتبلور وكذلك الانسحابات، حيث لم يعد امام من يريد الانسحاب من السباق الانتخابي سوى ايام قليلة؛ والامر نفسه ينطبق على تسجيل اللوائح.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، العائد من روما، اكد ان هدف المؤتمر الذي انعقد هناك هو دعم وتقوية الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة، وهذا من شأنه تعزيز سلطة الدولة كلها وتأمين الاستقرار في كل لبنان، لان الدولة تبقى هي المظلة والضامنة لأمن جميع اللبنانيين من دون استثناء.

الرئيس الحريري الذي افتتح مهرجان شمس الربيع في سوق بربور وتجول في شوارعه، اكد امام وفد بيروتي ان هناك من يحاول استغلال اوضاع العاصمة ويزايد علينا للوصول الى مجلس النواب، ولذلك أدعو الجميع للتصويت بكثافة لقطع الطريق على هؤلاء، وكل من يمتنع عن التصويت يعمل على تسهيل وصول جهات معروفة الارتباطات، ولا يعنيها من بيروت سوى الاستيلاء على قرارها السياسي لخدمة اجندات خارجية.