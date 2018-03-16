مقدمة النشرة المسائية

تصاعد الغضب الشعبي على نواب حزب الله في بعلبك الهرمل حتى بات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مضطرا للطلب من الناخبين أن ينتخبوا مرشحي حزبه تكريما له، كما قال قبل أسابيع.

وبعد تحييد الناس لنصر الله وإصرارهم على مواجهة فساد النواب في المنطقة، أعلن أمس أنه سيدور في شوارع بعلبك والهرمل لطلب الدعم الانتخابي، واتهم المرشحين على لوائح أخرى بأنّهم حلفاء لتنظيمي داعش وجبهة النصرة. وهو الأمر الذي واجهه أهالي المنطقة بمزيد من تحييد نصر الله والإصرار على أن المعركة تنموية.

هدير الماكينات الانتخابية والمعركة التنموية في بعلبك الهرمل وبقية لبنان واكبها إعلان ثقة متجدّد بلبنان، مع انطلاق قطار مؤتمرات الدعم الدولية التي كان اول غيثها من روما أمس، والجديد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه.

وعلى خط مواز اعلن البنك الدولي انه وافق على حزمة تمويل بقيمة 295 مليون دولار للمساهمة في إصلاح قطاع النقل العام المتهالك في لبنان، ما سيخلْق آلاف فرص العمل للشباب، وسيحدّ من فوضى النقل ومن الازدحام المروري في المدن وعلى مداخلها.

وفي البقاع في مجمع السهول في الخيارة أطلق الأمين العام لـ”تيار المستقبل” الماكينة الانتخابية في البقاع الغربي وراشيا، واعلن ان هذه المعركة هي بين مشروعين،، واحد يورّط لبنان في حروب المنطقة وآخر يريد أن يحمي لبنان من هذه الحروب، ويمثّله الرئيس سعد الحريري.