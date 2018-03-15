مقدمة النشرة المسائية

جدد المجتمع الدولي تمسكه بأمن لبنان في مؤتمر روما الذي جمع 41 دولة و حضره ممثلون على مستوى عال، بمشاركة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع. هي تظاهرة إعلان ثقة بلبنان وأمنه وجيشه وقوى الأمن الداخلي وبقية الاجهزة الامنية.

الرئيس الحريري تبنّى إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ثلاثة أيام، بأنه ستتم مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني بعد الانتخابات النيابية، وأعلن انضمامه إلى دعوة الرئيس عون للمجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني، وشكر اليونيفيل وجميع الدول التي لديها قوات تعمل في إطارها.

الرئيس الحريري كشف عن التزام حكومة لبنان باتخاذ خطوات لتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأشهر المقبلة وأطلاق العمل على إنشاء وحدة متخصصة للأمن الانساني باشراف رئاسة مجلس الوزراء، تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المدنيين.

لكن الخبر الأبرز محليا هو انفراط التحالف بين الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر وهو ما تم تأكيده من قِبل الطرفين.

واللّافت أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بيان نسبته للمكتب الاعلامي للضاهر وقد كشف فيه تهجّم ريفي على المملكة العربية السعودية وعلى الرئيس الحريري مستخدما تعابير غير لائقة.

بعد ساعات على انتشار الخبر صدر بيان من مكتب الضاهر نفى البيان السابق وقال إنه تم الاتفاق مع ريفي على فك التحالف على أن يشكل كل فريق لائحته في عكار، وان وما تم تداوله في الجلسة بين ريفي والضاهر بقي في إطاره دون التطرق اليه.