مقدمة النشرة المسائية

الرحلة الحكومية لموازنة العام 2018 إنتهت بإقرارها، لتحط تحت قبة البرلمان، ولتبدأ أولى محطاتها في لجنة المال والموازنة بدءاً من الغد، تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة.

إقرار الموازنة والذي يشكل منعطفاً أساسياً عشية مؤتمرات الدعم الدولية للبنان في روما وباريس وبروكسيل، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنها تتضمن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات، كما تضمنت وفق ما كان مطلوباً، تخفيضات في الوزرات بنسبة عشرين بالمئة.

الرئيس الحريري أكد أن كل الأفرقاء في البلد يريدون حل أزمة إنقطاع الكهرباء، داعياً إلى إبعاد السياسة من هذا الملف، مشدداً على أن أي صرف في ملف الكهرباء يعني توفير 40 بالمئة من التكلفة التي يدفعها الشعب. وأكد الرئيس الحريري أن البلد قائم على التوافق، و من دونه لايمكن إنجاز أي شيء في البلد.

إقرار الموازنة وفق الإصلاحات المطلوبة، وعشية مَؤتمر روما، كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والسفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي.

الرئيس عون أمل في أن يحقق مؤتمر روما النتائج المرجوة منه لجهة توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية، كي تتمكن من الاستمرار في قيامها بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية الى كل الاراضي اللبنانية.

قضائياً، وفي جديد قضية الحاج – عيتاني، إستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا، اليوم المقرصن إيلي غبش، وتم إرجاء جلسة الاستماع الى المقدم سوزان الحاج الى العاشرة من صباح الغد. أما وكيل الممثل زياد عيتاني فأوضح أن طلب إخلاء سبيلِه سيبت غداً أو بعد غد.