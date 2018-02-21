مقدمة النشرة المسائية

حتى القلق ما عاد في متناول الأمم المتحدة. لا أحد ينجد أطفال الغوطة ونساءها ورجالها وشيوخها. متروكين للموت تحت صواريخ كتائب الأسد وحلفائه…

مشاهد الأطفال يئنّون تحت ركام منازلهم، وقد انطبقت السماء والسقوف عليهم، لم تستفز عزيمة أحد ولا شهامة أحد في هذا العالم.

هولوكوست القرن الواحد والعشرين على مرأى من العالم كله، فضائيات وأمما متحدة وشعوبا، صورا وفيديوات، مواقع تواصل إجتماعي، ولا أحد يستطيع فعل شيء لوقف حمامات الدم السوري في الغوطة…

أما في لبنان فيسابق الرئيس سعد الحريري الوقت لإنجاز الموازنة، كي يكون لبنان جاهزا أمام استحقاقات مؤتمرات الدعم الدولية له…

ويسابق الرئيس الحريري الوقت قبل أن يعلن لوائح تيار “المستقبل” في الانتخابات المقبلة، التي وعد أن تشمل تمثيلا مميزا للشباب والمرأة.

ويسابق العدو إلى حقوق لبنان النفطية، بعدما عاد ديفيد ساترفيلد من اسرائيل التي تراجعت من المطالبة بثلث البلوك رقم 9 ألى القبول بربعه.

ومصادر خاصة بتلفزيون المستقبل كشفت ان الديبلوماسي الاميركي حمل طرحا جديدا يتضمن التفاوض على البلوكات 8 و9 و10..