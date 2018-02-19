مقدمة النشرة المسائية

بعد الحزب التقدمي الاشتراكي، أعلن حزب الله وحركة أمل أسماء المرشحين الحزبيين على لوائحهما، لتبدأ عجلة الإنتخابات في الدوران بشكل فعليّ.

وإذ كشف الرئيس نبيه بري عن ترشيحه امرأة للمرّة الأولى هي الوزيرة عناية عزّ الدين، لا جديد في لوائح حزب الله سوى قرار فصل النيابة عن الوزارة وتغيير بعض الأسماء.

في الوقت نفسه، بدأت بالدوران عجلة إقرار موازنة العام 2018، في سباق مع الوقت، بين إنجاز مالي، هو الموازنة، وإنجاز ديمقراطي هو الانتخابات، في حكومة الرئيس سعد الحريري.

كذلك، طلب رئيس الجمهورية التوصّل إلى حل جذري لعجز الكهرباء، باعتماد حل وزارة الطاقة، داعيا من يتحدثون عن فضيحة إلى التدليل على مكامنها لإزالتها.

الحريري الذي وعد بإنجاز الإصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين وخفض الإنفاق 20% في الموازنة الجديدة، أعلن عن تكليفه الهيئة العليا للإغاثة الكشف على أضرار العاصفة تمهيداً للتعويض على المتضررين.