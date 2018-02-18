مقدمة النشرة المسائية

تحديات انجاز موازنة العام 2018 والعد العكسي لاعلان الترشيحات للانتخابات تواجه اللبنانيين بدءا من الغد من دون ان تغيب عن البال اولوية تحصين الوحدة الداخلية لمواجهة الاطماع الاسرائيلية بالنفط والغاز بعد اسبوع من الحراك الاميركي المتصل بهذه القضية .

فاقتصاديا، مجلس الوزراء ينطلق غدا في جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة، في ظل الإصرار على احداث الاصلاحات الضرورية وضبط مزاريب الهدر تحضيرا للمؤتمرات التي من شانها مساعدة لبنان على النهوض وفي مقدمها مؤتمر سيدر 1 في باريس.

سياسيا، وبعد الشروع في انطلاق الماكينات الانتخابية في عملها تحضيرا للاستحقاق الانتخابي يتوالى بدءا من الغد ايضا اعلان الترشيحات.

وفي هذا السياق يأتي المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة غدا.

واليوم أكد رئيس مجلس لوزراء سعد الحريري ان الانتخابات النيابية مطلع شهر أيار المقبل، هي انتخابات مهمة لانها ستحدد شكل المجلس النيابي الجديد والمسار السياسي المستقبلي للبنان ودعا امام وفدٍ بيروتي الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات لحماية قرار العاصمة.

اقليميا الصراعات والتوترات في الشرق الاوسط حطت في قمة ميونخ للامن من خلال التهديدات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وايران واسرائيل، وكان لافتا الانتقاد الذي وجهه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لما أسماها سياسة إيران الطائفية والتي تهدف إلى تقويض البحرين والسعودية.