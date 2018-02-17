مقدمة النشرة المسائية

ثلاثة أسابيع تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في السادس من ايار. وقد بلغ عدد المرشحين حتى الامس 48، على ان يشهد الاسبوع الطالع المزيد من الترشيحات بعدما اعلنت قوى سياسية عديدة انها ستكشف عن اسماء مرشحيها خلال أسبوع. والأرجح أن يصل إلى المئات، عدد المرشحين النهائي.

وبانتظار بلورة التحالفات لدى معظم القوى فإن خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى الرابع عشر من شباط لاتزال اصداؤه تتردد ولا سيما في ضوء حملات التجني والافتراء على تيار المستقبل حينا بتهمة التحالف مع حزب الله الباطلة وأحيانا بحجج اخرى لا تقلّ زورا وبهتانا.

وبالتوازي مع ارتفاع حرارة الانتخابات التي يتوقع ان تتحول الى حمى سياسية وشعبية، تبدأ الحكومة دراسة موازنة العام الحالي في جلسة تعقد قبل ظهر الاثنين في القصر الجمهوري، تمهيدا لاحالتها إلى مجلس النواب لاقرارها.