مقدمة النشرة المسائية

بقوة الناس لا المال، وبدفع من المبادىء وليس البضاعة المغشوشة، وحمايةً للبنان واستقراره وسلمه الأهلي، بقي كلام الرئيس سعد الحريري حديث اللبنانيين، فاتحاً مرحلة جديدة من العمل السياسي، بعيداً عن المزايدات وقريباً من الناس وهمومهم وأحلامهم بمستقبل مزدهر وآمن.

أما مأساة الفجر التي ضربت برج البراجنة وخطفت الطفلة سالي عيتاني ووالدتها، فحاصرها الرئيس الحريري فوراً بإرسال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، الذي عاين الأضرار وبدأ إجراءات التعويض ونجدة السكان.

لكن المشهد السياسي كان ينتقل بتنقلات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بين الرؤساء الثلاثة، التي قال خلالها كلاماً عاليَ النبرة ضدّ حزب الله، معلنا رفض بلاده أن تتصرف الميليشيات خارج إطار سلطة القانون والحكومة.

وذكر بأن وجود حزب الله في سوريا زعزع الاستقرار في لبنان والمنطقة وزاد من سفك الدماء ونزوح الأبرياء ودعم نظام الأسد البربري، ودعا تيلرسون الحكومة إلى النأي بنفسها عن النزاعات الخارجية وحزب الله أن يتوقف عن أنشطته في الخارج.

بدوره أعلن الحريري أمام ضيفه الأميركي عن رفض لبنان الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا داعيا إلى وقف خطاب إسرائيل التصعيدي لإبقاء الحدود هادئة، وأكّد أنّ ما لنا هو لنا وما لاسرائيل هو لإسرائيل.

ولفت الى ان التزام الجميع في لبنان بسياسة النأي بالنفس اليوم هو مسؤولية جماعية وتتم مراقبتها عن كثب من جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذها بما فيه مصلحة لبنان الوطنية في الإبقاء على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي ككل.