مقدمة النشرة المسائية

ثلاثةَ عشر عاما على استشهادك، ولم تغادر الذاكرة والوجدان .

راسخ انت في القلوب، ارادة تغيير وحلم بمستقبل مشرق .

ثلاثة عشر عاما، ولن ننساك مهما طال الزمن .

كيف ننسى، من روى بدمه تراب بيروت، قربانَ فداءٍ لوحدة لبنانَ وسيادتهِ واستقلاله .

كيف ننسى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من نهض بالوطن انماء وعمرانا، ومن عبر به الى بوتقةِ الانصهارِ الوطني؛ بعيدا عن الطائفية والمذهبية البغيضة.

في الرابع عشر من شباط من العام 2005 اغتالوك، وكانت الجريمة المدوية التي زلزلت لبنان وهزت العالم.

الحاقدونَ القتلة اعتقدوا أنه بغيابك جسدا ستندثر القضيةُ وينتهي الحُلم والامل، ولكن أنّى للمجرمين ومن يقفُ وراءَهم، ان يفقهوا بانَ حاملَ المشعل، رجل بحجم سعد الحريري .

تَنكبَّ المهمةَ وهو يقولُ للقاصي والداني، منذ جريمة الاغتيال؛ أنه ليس امامَنا خطوط حمر في المسار الذي رسمَهُ الرئيس الشهيد، نهوضا بالوطن وتوحيدا لابنائه .

واليوم؛ وفي الذكرى الثالثةَ عشرةَ للاستشهاد ؛ اكد الرئيس سعد الحريري ان تيارَ المستقبل وجمهورالرئيس الشهيد؛ غير قابلٍ للكسر، وهو ركنٌ اساسٌ من اركان الصيغة اللبنانية والتوازن الوطني، ولن تعبرَ فوقه اوهام الاطاحةِ بالصيغة واتفاق الطائف؛ وعروبة لبنان.

وقال: ان التاريخَ سيكتب بان جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري؛ هو جيش الاعتدالِ الذي حمَى لبنان من السقوط في مستنقع الفتن والتطرف، وان حماية الوطن انبل من اي مشاركة في حروب الاخرين.

واكد الرئيس الحريري انه وفي مواجهةِ من يعزفُ لحنَ المزايدة؛ يرفضُ رفضا قاطعا قيادةَ جهورالمستقبل الى الهاوية، او الى ايِّ صراعٍ اهلي .وقال إن اتفاقَ الطائف خطٌ احمر، ولن يخضع لللتعديل والتبديل والتفسير والتاويل.

الرئيس الحريري قال إنه وفي الاسابيع الفاصلة عن الانتخابات النيابية ندخل حلبةَ الانتخابات تحت مظلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، موضحا ان برنامج المستقبل هو اعادة الاعتبار لزمن رفيق الحريري، محررين من ضغوط الوصاية ومن المتسلقين على اكتاف الدولة والقانون.

وشدد على ان تيار المستقبل عابرٌ للطوائفِ والمذاهب والمناطق؛ ويرفض التحالفَ مع حزب الله.

وقال اننا سننزل الى الانتخابات بلوائح للمستقبل، وبمرشحين من كل الطوائف، وان أصوات جمهور رفيق الحريري لا تباع ولا تشترى لا بالمال ولا بالهوبرة ولا بالمزايدات.

واكد ان جهمور رفيق الحريري وتيار المستقبل؛ لا يقبل ان يضعه احد في علبة طائفية او مذهبية ويفقل عليه ويرمي المفتاح.