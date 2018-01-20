مقدمة النشرة المسائية

بعد عملية لبنان الآم، النادرة التي نفّذتها شعبة المعلومات في عقر تنظيم داعش، تستعدّ الشعبة لتتسلـّم احدَ منفذي تفجير صيدا الاخير، بعدما كشفت اسماء الخلية التابعة للاستخبارات الاسرائيلية التي نفّذت التفجير.

تلفزيون المستقبل علم ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قام باتصالات مكثفة مَع السلطات التركية، لتَسليم المتهم الثاني في هذه الخلية، وعلم أيضا، ان السلطات التركية تجاوبت معه، فألقت القبض على الشخص المطلوب، وبدأت السلطات اللبنانية اجراءات تسلمه.

لبنان الآمن على موعد غدا في قلب بيروت في احتفال تنظمه بلدية العاصمة ويتخلله توزيع 1000 دراجة هوائية وافتتاح سوق الاكل بمشاركة عدد من الفنانين.

اقليميا وفيما تستمر مأساة السوريين داخل سوريا، وعلى الحدود، حيث لاقى 14 شخصا حتفهم جراء العاصفة الجوية، لفت الانتباه كلام احد الخبراء العسكريين الاسرائيليين، من ان بقاء بشار الاسد حاجة لاسرائيل.

وفي سوريا ايضا بدأت القوات التركية عملية عسكرية في عفرين تحت اسم غصن الزيتون، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان مدينة منبج ستكون التالية.