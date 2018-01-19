مقدمة النشرة المسائية

النهايات الحزينة للآلاف من النازحين السوريين لا تقتصر على الغرق في أعماق البحار، في الطريق إلى ملاذ آمن .. فها هم جثثٌ هامدة في الجبال والجرود العارية.

ثلاثة عشر من النازحين، بينهم ثلاثة أطفال، قضوا بعدما علقوا في الثلوج في جرود منطقة الصويري – المصنع، خلال محاولتهم الدخول خلسة إلى الاراضي اللبنانية.

والمأساة التي كُشف عنها اليوم، تترافق مع معاناة النازحين الذي يعيشون في مخيمات النزوح في خيم من البلاستيك في عز العاصفة التي تضرب لبنان.

وبعيداً عن مأساة النزوح وتداعياتها، تطوران أمنيان بارزان سجلا اليوم.

فقد علم تلفزيون “المستقبل” أن شعبة المعلومات حددت هويات منفذي تفجير صيدا الأخير، كما علم “المستقبل” أن شعبة المعلومات توصلت إلى كشف أسماء أعضاء الخلية ومصادرة سيارتين تم إستعمالهما في تنفيذ التفجير وأن التحقيقات تشير إلى أن الخلية المنفذة تعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية.

وعلى خط آخر، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم عن عملية لبنان الآمن، مؤكداً في مؤتمر صحافي أنه وفي شهر حزيران الماضي ألقي القبض على قيادي في “داعش” كنُيته أبو جعفر العراقي، لافتاً إلى أن الإستثناء الذي حصل أنّه وبعد توقيفه تمّ تشغيله من قبل شعبة المعلومات لمدة خمسة أشهر من دون أن تعرف قيادةُ التنظيم بتوقيفه.

سياسياً، إستمرار التحرك لإرساء مقاربة حديثة لطريقة التعاطي بين “المستقبل” و”القوات” وفق توصيف الوزير ملحم الرياشي الذي زار بيت الوسط، مؤكداً أن لا موانع للقاء جعجع الحريري.

أما الأمين العام لحزب الله فقد قلل اليوم مما أسماه الجو الاتهامي في البلاد ، بأن البعض يريد تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الجميع يريد الانتخابات في موعدها، معتبراً أن البلاد لا تحكم بعزل أو كسر أحد ، بل بالحوار والتفاهم.