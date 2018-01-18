مقدمة النشرة المسائية

سحب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فتيل الاشتباك قبل ان يقع بين حركة امل والتيار الوطني الحر، فجنّب لبنان مزيدا من التوتر، بتحويل طلب تمديد التسجيل للمغتربين إلى اللجنة الوزارية.

ليلعب بذلك دور صمام الامان بين مختلف القوى السياسية كما وصفه أحد الوزراء.

الرئيس الحريري الذي قال: لسنا فريق سياسي واحد وهناك وجهات نظر مختلفة.

وتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية لان هناك امورا لها اولويات وتتطلب حلولا قبل الاخرى. وخلافاً لأجواء التصعيد، جعل الحريري من الجلسة الوزارية منتجةُ، باصراره على إقرار إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار وبعلبك والهرمل وجبيل وكسروان.

وسيكون الوزير معين المرعبي ضيف النشرة ليتحدث عن هذا القرار واهميته وانعكاساته على ابناء عكار.

وعقب الجلسة التقى الرئيس الحريري بالوزير ملحم رياشي بحضور الوزير غطاس خوري.

الرياشي وصف نتائج اللقاء بالايجابية.

ومن بيروت الى طرابلس انتقل الحريري ليقدم واجب العزاء للوزير محمد كبارة فيما كان لافتا الاستقبال الذي لقيه في عاصمة الشمال.