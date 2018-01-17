مقدمة النشرة المسائية

بات واضحا أن قرار هيئة التشريع والاستشارات في شأن توقيع مرسوم اقدمية الضباط قد صب الزيت على نار الخلاف بين بعبدا وعين التينة ودفع بالطرفين الى سقوف مرتفعة.

ففيما واصل نواب تكتل التحرير والتمنية التشكيك برأي الهيئة عبر موقفين للنائب علي خريس الذي قال ان رأي الهيئة مسيس وخلفياته لا تخفى على أحد، اعتبر النائب قاسم هاشم إن رأي الهيئة لن يقدم ولن يؤخر مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة تفسير الدستور هي مجلس النواب.

وبالتزامن مع المواقف التصعيدية لاعضاء كتلته، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل زيارته الى طهران حيث التقى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الذي اشاد بدور الرئيس بري، معتبرا أن دوره موضع تقديرواحترام.

أما رئيس الجمهورية ميشال عون الذي شارك الرهبنة الانطونية لاحتفال بعيد القديس انطونيوس في بعبدا فقال، ان المساس بسلطتنا امر غير مقبول، معتبرا أن المؤسسات من دون دستور وقوانين لا قيمة لها لانها تكون غير خاضعة لمراجع بل للفوضى، وعلى الجميع أن يفهم ذلك.

وفي عز السجالات أملت اوساط سياسية متابعة أن لاتنتقل الخلافات الى جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غدا في ضوء إدراج بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية، ومطالب وزارة الزراعة التي دفعت الوزير غازي زعيتر الى الانسحاب من الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.

اقليميا، وفي كلمة امام مؤتمر الازهر لنصرة القدس ، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواطني الدول العربية والإسلامية الى زيارة القدس باستمرار وعدم ِمقاطعتها.

وأكد عباس ان المدينة المقدّسة بالنسبة للفلسطينيين وللعرب عبارة عن بوابة السلام وبوابة الحرب في الوقت نفسه ، في الشأن السوري تواصل تركيا قرع طبول الحرب ضد قوات الحماية الكرية في عفرين ، حيث تواصل المدفعية التركية قصف العديد من المواقع الكردية .