مقدمة النشرة المسائية

حرارة السياسة سخّنت برد كانون حتى بدا صيفاً سياسياً حارّاً.

فالحرارة إرتفعت بين عين التينة وبعبدا، بتجدّد السجال حول أزمة مرسوم الأقدمية بعد صدور تقرير هيئة التشريع والاستشارات. التقرير حَسم بأنّ توقيع وزير المال ليس ملزماً. فجاء الردُ من الرئيس بري بأنّ التقرير كتب بناءً على الطلب.. جريصاتي ردّ على الردِ بأنّ النقاش الدستوري والقانوني إنتهى بصدور التقرير، فردّ وزير المال على ردِ الردِ بالقول : آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أن من إستشارها هي أعلى سلطة قضائية.

الحماوة تجلّت أيضاً في بيان كتلة المستقبل، التي ردّت على ما إعتبرته حملةَ تشويهٍ وتحريضٍ تتعرض لها علاقةُ تيار المستقبل بالمملكة العربية السعودية، وتشارك فيها جهاتٌ إعلاميةٌ محلية و عربية، تعمل على بث تقاريرَ ومعلوماتٍ مفبركة والتعاملِ معها باعتبارها وثائق، لا وظيفةَ لها سوى الاساءةِ للمملكة وبعضِ الدول العربية الشقيقة.

أيضاً عادت الحرارة إلى الخطوط بين القوات و تيار المستقبل ، بحسب الوزير ملحم الرياشي، الذي وصف في حديث لتلفزيون المستقبل العلاقة بين الطرفين بأنها إلى تحسن، و أن بعض التفاصيل بحاجة إلى نقاش و مصارحة، كما أن هناك حرصاً من الطرفين على تطوير العلاقة وتصفية رواسب الماضي.

الحماوةُ مستمرة أيضاً؛ بالتحضيرِ للمؤتمراتِ اللبنانية في روما وبروكسل و باريس التي من المفترض أن تنتهيَ الى دعمِ لبنان أمنياً وسياسياً وإقتصادياً. وتحملُ الحكومة اللبنانية الى مؤتمر باريس؛ وفقَ الرئيس سعد الحريري، برنامجاً يشملُ أكثرَ من مئتينِ وخمسينَ مشروعاً؛ بكلفةٍ تصلُ الى ستةَ عشر مليار دولار.

الحماوة ذاتُها وصلت الى مشروع ينتظره اللبنانيون، وهو قرار البدء بتوسعة وتطوير مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي ليستوعب عشرة ملايين مسافر. كذلك ينتظر اللبنانيون الأحد المقبل للمشاركة في الاحتفال في وسط بيروت الذي إنطلقت التحضيرات له.