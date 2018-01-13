مقدمة النشرة المسائية

عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بيروت ستحمل معها المؤشرات على حجم التقدم في المساعي الحاصلة عل خط انهاء الخلاف بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي في ما يتصل بمرسوم الضباط في ضوء الكلام عن اقتراح بالحل سيقدمه الرئيس الحريري الى رئيس الجمهورية.

وبالانتظار فان المعركة محتدمة ايضا في سياق المطالبة بتعديلات على قانون الانتخابات وفيما اوساط عين التينة تؤكد ان الرئيس نبيه بري لن يفتح باب مجلس النواب أمام بازار التعديلات على القانون التي يُخشى منها أن تكون شرارة لإطاحة القانون الجديد، و تطيير الانتخابات، لا يزال التيار الوطني الحر على موقفه من التعديلات وتخوفه من ان يؤدي الابتعاد عنها الى الطعن بنتائج الانتخابات.

واليوم ايضا تحرك مطلبي للجان الاهل في المدارس الخاصة على خلفية الاقساط المدرسية.

ورئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد لوفد من لجان الاهل انه اتفق مع الرئيس سعد الحريري على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الحلول لمسألة الاقساط ورواتب المعلمين.