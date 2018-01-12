مقدمة النشرة المسائية

على طريق الانتخابات النيابية، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنها ستجرى في موعدها. وبناء عليه، بدأت القوى السياسية تزييت ماكيناتها الانتخابية وأخذت تجوجل تحالفاتها الانتخابية وفق القانون الجديد.

وعلى طريق التهدئة، أعلن الوزير غطاس خوري من عين التينة أن الاجواء ايجابية، وأن أزمة المرسوم تتجه نحو الحل، بعدما تسلم الرئيس الحريري تصوراً لحل الأزمة من النائب وائل أبو فاعور.

وعلى الطريق نفسه، قال البطريرك من بعبدا أن لا علاقة لمرسوم الأقدمية بالمال ويمكن حل المسألة في وقت قصير اذا صفت النوايا.

وعلى طريق التهدئة الإقليمية، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن العرب لا يستطيعون التخلي عن بيروت، وكشف المشنوق أنّنا نجونا من عمليات كانت تتحضر، ولا أفشي سرّاً إذا قلت إنّ الارهابيين يعيدون تجديد خلاياهم الأمنية كلّ ستة أشهر، لكن شبابنا واعون جداً، بحيث لم يستطع الإرهابيون تشكيل نواة عملهم الارهابي، ويتم القبض عليهم فوراً.

وتعقيبا على كلام النائب وليد جنبلاط في حلقة “انترفيوز”، دعا تيار المستقبل جنبلاط الى تصحيح موقفه الاخير تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها، فغرد البيك أنه “احتراما لسياسة عدم الانحياز التي ارساها الحريري أعلن التزامي بهذا النهج تفاديا لتفسيرات مغلوطة او تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضررا بمدأ النأي بالنفس”.