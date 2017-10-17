مقدمة النشرة المسائية

بعد ان طال انتظار اللبنانيين للموازنات وللارقام التي من شأنها ان تعيد ادارات الدولة ومؤسساتها الى مسار النمو حطت موازنة العام 2017 في المجلس النيابي لتنطلق المناقشات في جلستين صباحية ومسائية

والمداخلات نهارا لم يستحوذ عليها هم التوازن بين الواردات والنفقات فقط، بل دخلت في السياسة وقاربت القضايا الساخنة

فشعار (اوعا خيك) لم يمنع النائب القواتي انطوان زهرا من التصويب على الوزير جبران باسيل وتصريحاته الاخيرة التي تناولت مصالحة الجبل معتبرا ان انجازات بحجم التاريخ صنعها كبار وعلى راسهم البطريرك صفير ممنوع المس بها .

اما النائب احمد فتفت فلفت في مداخلته الى محاولات البعض نبش القبور متحدثا عن سلاح حزب الله الذي لا يمكن أن يؤمن الثقة بين اللبنانيين مشيرا الى ان في البلد (لبنانيين بسمنة ولبنانيين بزيت ).

ولكن قبل الدخول في اجواء الجلسة المسائية وما رافق جلسة النها ر من مواقف لا بد من الاشارة الى ان الجدران السميكة التي تزنر البرلمان لم تحل دون تردد اصداء جريمة زقاق البلاط المروعة بين جنباته.

فالجريمة التي نفذها القاصرعلي محمد يونس ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص من بينهم والده.