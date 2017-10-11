مقدمة النشرة المسائية

القوى السياسية تتحضر للإنتخابات النيابية التي باتت مؤكدةُ الحصول وفق كل المراجع المسؤولة، وهذا ما ذهب اليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، مجدداً التأكيد من عين التينة أن الإنتخابات حاصلةٌ في موعدها. والإنتخاباتُ نفسها ستكون غداً على طاولة مجلس الوزراء في السراي الكبير، من خلال البند المتصل بالإعتمادات المطلوبة لتأمين إجرائها.

والملفات الساخنة داخلياً إن على مستوى الإنتخابات أو تداعيات إقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب، يُعمل على إنجازها على وقع سخونة إقليمية برزت تجلياتها بالتهديدات الإسرائيلية، وبالسجال الكلامي العالي النبرة بين واشنطن وطهران.

فالتهديدات الإسرائيلية لم تكن بعيدة عن أجواء لقاء الأربعاء النيابي، حيث أكد الرئيس نبيه بري أن اللقاء الأخير الذي جمعه ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مائدة النائب وليد جنبلاط، لم يكن موجهاً ضد أحد، لافتاً الى أن أفضل رد على التهديدات الخارجية يكون بالوحدة بين اللبنانيين، في إشارة الى التصريح الذي أطلقه وزير الدفاع الاسرائيلي ضد حزب الله والجيش اللبناني، وكذلك إلى التصريحات الاميركية في ضوء تلويحِ واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الموقع مع طهران داعية دول العالم الى التوحد في سبيل مواجهةِ النظام الديكتاتوري في طهران وشريكِها الأصغر حزب الله، معلنةً عن مكافأةٍ مالية للمساعدة في إعتقال قياديين 2 عسكريين في الحزب.