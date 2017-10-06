مقدمة النشرة المسائية

من الجامعات عادت الحركة السياسية عبر الانتخابات الطلابية ليفوز تحالف المستقبل والقوات اللبنانية بانتخابات الجامعة اللبنانية الاميركية التي جرت في بيروت وجبيل مقابل تحالف تحالف حزب الله وحركة أمل والحزب الأشتراكي والأحرار والتيار الوطني الحر.

أما في مجلس الوزراء وعلى خلاف التوقعات، مرّت الجلسة بهدوء وأقرّ المجلس الوزراء واقر جدول اعماله ومنه مصاريف هيئة الإشراف على الانتخابات، كما وافق على تمويل العام الأوّل من برنامج الفايبر أوبتيك لوزارة الاتصالات بحسب الوزير جمال الجرّاح في حديث لتلفزيون المستقبل، وتقرّر إعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة لتطوير الشبكة الثابتة.

وفيما شكا وزير التربية مروان حمادة ممّا اعتبره تقاعس رئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارته كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد قبيل الجلسة أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها والبحث ليس في الموعد بل في آلية تطبيق القانون العجائبي، بحسب قوله.